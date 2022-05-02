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В Китае оценили последствия помощи Украине для Байдена

В Китае назвали американскую помощь Украине попыткой раздуть кризис

Фото: Oliver Contreras / globallookpress.com

Доцент Китайского народного университета Дяо Дамин оценил последствия решения президента США Джо Байдена оказать поддержку Киеву вопреки желанию американцев. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Дамина, Байден оказался под давлением и со стороны избирателей, которые не хотят видеть США втянутыми в украинский конфликт, и со стороны европейских партнеров, которые ждут от Вашингтона более серьезной помощи Киеву. Доцент назвал американскую помощь Украине попыткой раздуть кризис и закрыть пространство для переговоров между Россией и Украиной.

Ранее сообщалось, что в Конгрессе начали рассматривать запрос президента Байдена о выделении дополнительных 33 миллиардах долларов для помощи Украине. Из всей суммы пакета США планируют выделить порядка 20,4 миллиарда «на дополнительную помощь в военной сфере и сфере безопасности» Украины, а также на укрепление безопасности Европы.

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Евгения Черкасова
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