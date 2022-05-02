Губернатор Белгородской области сообщил о двух взрывах

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что слышал два сильных взрыва

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что ночью слышал два сильных взрыва, которые произошли в регионе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«30 минут назад проснулся от двух сильных разрывов», — поделился Гладков в 02:42 по московскому времени. По информации оперативного штаба, повреждений и разрушений, а также пострадавших нет. Кадры с вспышками на небе также появились в соцсетях, отметил губернатор.

Самое главное — пострадавших и разрушений нет. Всю остальную информацию постараюсь уточнить уже утром Вячеслав Гладков Губернатор Белгородской области

Пожар на объекте Минобороны и обрушение моста

1 мая в Белгородской области произошел пожар на территории одного из объектов Минобороны, который находится на границе трех муниципалитетов — Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа. В результате пострадал один местный житель. Семь домов получили разрушения. Позже возгорание локализовали.

В этот же день в другом граничащем с Украиной регионе — Курской области — частично обрушился железнодорожный мост. Как установило следствие, 1 мая на конструкциях моста в районе 67-го километра железной дороги Суджа — Сосновый Бор было заложено и приведено в действие взрывное устройство. В результате произошедшего пострадавших нет.

По факту подрыва моста возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). Губернатор Курской области Роман Старовойт назвал случившееся диверсией. Представитель СК РФ Наталья Зарубина пояснила, что в месте, где произошло обрушение, находится не основная железная дорога — «не та, где постоянно ходят поезда».

«Желтый» уровень террористической опасности остается

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров высказал мнение, что целью ударов Украины по приграничным регионам России является срыв переговоров. «Они провоцируют, заявляют, что якобы россияне сами себя обстреливают на своих территориях, это фантастика», — сказал он. Сенатор также призвал принять меры для усиления защиты границ.

До этого в Министерстве обороны России заявили, что нанесут удары по «центрам принятия решений», в том числе в Киеве, если украинская сторона продолжит попытки диверсий и ударов по объектам в России. Там отметили, что до настоящего времени российская армия от таких действий воздерживалась.

«Желтый» (высокий — прим. «Ленты.ру») уровень террористической опасности действует в граничащих с Украиной регионах с 11 апреля. Он введен в Курской, Белгородской, Брянской областях, двух районах Воронежской области, двух районах Краснодарского края, а также на севере Крыма.