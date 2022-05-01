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Пожар на объекте Минобороны в Белгородской области локализован

Губернатор Белгородской области сообщил о локализации пожара на объекте Минобороны

Кадр: НТВ

Пожар, который произошел на объекте Минобороны в Белгородской области, локализован. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По докладу оперативных служб, пожар локализован, начинаем заниматься ликвидацией последствий. Завтра с рабочей группой выеду на место для оценки ущерба, проведения соответствующих замеров и начала восстановительных работ», — уточнил он.

Пожар на территории одного из объектов Минобороны произошел ранее в воскресенье, 1 мая. В результате пострадал один местный житель. Семь домов получили разрушения.

В конце апреля под Белгородом загорелся склад боеприпасов. Гладков тогда сообщил, что разрушений жилых построек, домов, а также пострадавших среди мирного населения нет.

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Платон Щукин
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