Пожар на объекте Минобороны в Белгородской области локализован

Губернатор Белгородской области сообщил о локализации пожара на объекте Минобороны

Пожар, который произошел на объекте Минобороны в Белгородской области, локализован. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По докладу оперативных служб, пожар локализован, начинаем заниматься ликвидацией последствий. Завтра с рабочей группой выеду на место для оценки ущерба, проведения соответствующих замеров и начала восстановительных работ», — уточнил он.

Пожар на территории одного из объектов Минобороны произошел ранее в воскресенье, 1 мая. В результате пострадал один местный житель. Семь домов получили разрушения.

В конце апреля под Белгородом загорелся склад боеприпасов. Гладков тогда сообщил, что разрушений жилых построек, домов, а также пострадавших среди мирного населения нет.