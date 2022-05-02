Власти Одессы запретили горожанам почтить память погибших в Доме профсоюзов

В восьмую годовщину событий 2 мая 2014 года в Одессе введен трехдневный комендантский час

В восьмую годовщину трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе, когда в результате действий украинских националистов погибли 48 человек, местных жителей лишили возможности почтить память жертв. Власти города ввели «затяжной» комендантский час. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что на территории Одессы введут «затяжной» комендантский час, который продлится с вечера 1 мая до 05:00 3 мая.

При этом в предыдущие годы в годовщину событий в Одессе проходили памятные мероприятия: жители города несли к Дому профсоюзов на Куликовом поле цветы, венки и лампадки.

Президент России Владимир Путин заявил в обращении к россиянам, что Москва сделает все, чтобы наказать тех, кто зверски убил участников акции в Одессе. Президент заявил, что имена виновных известны, будет сделано все, чтобы их найти и предать суду. «Преступники, которые совершили это злодеяние, не наказаны. Их никто и не ищет. Но мы знаем их поименно», — уточнил Путин.

Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами «Антимайдана», большинство погибших были сторонниками движения «Куликово поле», с одной стороны и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также участниками Евромайдана — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители «Антимайдана».

Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 человек пострадали.

Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требовали от украинских властей наказания виновных за смерть людей. Между тем судебный процесс по делу затягивается и следствие за восемь лет фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств трагедии.