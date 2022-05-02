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Бывшего премьер-министра Пакистана обвинили в богохульстве

Бывшему премьеру Пакистана Имрану Хану пригрозили казнью по обвинению в богохульстве

Фото: Andrew Parsons / Getty Images

Бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана обвинили в богохульстве. Как сообщает РИА Новости, ему может грозить 10 лет тюремного заключения или смертная казнь.

Полиция провинции Пенджаб возбудила дело против Хана и еще 150 человек, среди которых бывшие министры и ключевые члены его партии «Техрик-и-Инсаф», по заявлению некоего Мухаммада Наима.

Согласно жалобе, бывший премьер и его сторонники причастны к акции против нового премьер-министра Шехбаза Шарифа, которая прошла 28 апреля в ходе его визита в Саудовскую Аравию. Когда Шариф и члены его делегации прибыли в мечеть Аль-Масджид ан-Набави в Медине, сотни людей начали выкрикивать лозунги против действующего премьер-министра. Они называли его «вором» и «предателем». Власти Саудовской Аравии заявили, что арестовали пятерых граждан Пакистана, которые могут быть причастны к этому инциденту.

Хан и его сторонники отрицают причастность к произошедшему и считают выдвинутые обвинения началом атаки на бывшего премьер-министра со стороны новых властей.

Ранее сообщалось, что десятки тысяч сторонников бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана и возглавляемой им партии «Техрик-и-Инсаф» вышли на массовые акции протеста против госпереворота в стране. Протесты прошли во всех крупных городах страны, в том числе в столице Исламабаде​​​.

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Алиса Дмитриева
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