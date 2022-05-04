В российском городе загорелись железнодорожные цистерны

На станции Игумново в Дзержинске загорелись железнодорожные цистерны

Кадр: страница «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ» во «ВКонтакте»

На станции Игумново, которая находится в промышленной зоне нижегородского Дзержинска, загорелись железнодорожные цистерны. Об этом сообщает региональное управление МЧС России в группе во «ВКонтакте».

«Работы по тушению пожара продолжаются. Происходит горение железнодорожных цистерн на открытой территории станции Игумново. Предварительная площадь около 2000 метров», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что к тушению возгорания привлечены 55 человек и 17 единиц техники. Угрозы населению на данный момент нет.

Ранее появилось видео пожара в городской промзоне Дзержинска. На опубликованных кадрах видны метровые языки пламени с шоссе. Прилегающие к промзоне в российском городе объекты окутывает сизо-черный дым.