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В российском городе загорелись железнодорожные цистерны

На станции Игумново в Дзержинске загорелись железнодорожные цистерны

Кадр: страница «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ» во «ВКонтакте»

На станции Игумново, которая находится в промышленной зоне нижегородского Дзержинска, загорелись железнодорожные цистерны. Об этом сообщает региональное управление МЧС России в группе во «ВКонтакте».

«Работы по тушению пожара продолжаются. Происходит горение железнодорожных цистерн на открытой территории станции Игумново. Предварительная площадь около 2000 метров», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что к тушению возгорания привлечены 55 человек и 17 единиц техники. Угрозы населению на данный момент нет.

Ранее появилось видео пожара в городской промзоне Дзержинска. На опубликованных кадрах видны метровые языки пламени с шоссе. Прилегающие к промзоне в российском городе объекты окутывает сизо-черный дым.

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Никита Абрамов
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