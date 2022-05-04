Кириенко посетил в Ростове-на-Дону штаб по оказанию помощи жителям Донбасса

Скоро поезд из 72 вагонов доставит жителям Донбасса более 2 тыс. тонн гуманитарной помощи

Первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко вместе с губернатором Ростовской области Василием Голубевым в среду посетил штаб волонтерского движения #МыВместе в Ростове-на-Дону, где в том числе собирают гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР. Об этом сообщает ТАСС.

«Вы одними из первых пришли на помощь людям, вместе с другими волонтерами основали штаб, взяли на себя сложнейшую кропотливую работу с гуманитарной помощью. Спасибо вам большое за ваш труд — вы наши герои», — сказал Кириенко при посещении штаба, развернутого на базе Донского государственного технического университета.

В свою очередь координатор объединенного штаба #МыВместе в Ростове-на-Дону, заместитель руководителя исполкома Народного фронта Борис Подольный доложил Кириенко, что поезд из 72 вагонов доставит жителям ДНР и ЛНР из России более 2 тысяч тонн гуманитарной помощи. «Сейчас ждем поезд. Мы его все-таки доделали, там 72 вагона, это больше 2 тысяч тонн [гуманитарной помощи]. Сейчас пытаемся решить вопрос, как организовать переброску», — сказал Подольный, обращаясь к Кириенко.

Он добавил, что поезд либо пойдет напрямую до Донецка, либо помощь на определенном этапе пути перегрузят в вагоны, пригнанные с Донецкой железной дороги.

В конце апреля в пресс-службе ОНФ сообщили, что первые вагоны уже отправились в Москву из Еврейской автономной области, Красноярского, Хабаровского, Забайкальского и Краснодарского краев, Амурской, Свердловской, Тюменской, Липецкой, Тульской, Владимирской, Ульяновской областей, Дагестана и Карелии, Ханты-Мансийского автономного округа. В них собраны продукты питания, средства личной гигиены, медикаменты, одежда, канцелярские товары, бытовая химия, строительные материалы, удобрения, семена и другие необходимые товары.