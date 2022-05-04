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Экс-депутат Рады заявил о первом этапе присоединения запада Украины к Польше

Экс-депутат Рады Илья Кива заявил о начале первого этапа аннексии Польшей Западной Украины

Фото: Pixabay

Экс-депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива предсказал присоединение части страны к Польше в результате референдума. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кива заявил, что в настоящее время началось формирование западного рубежа обороны Украины. По его словам, поставляемые из Европы оружие и боеприпасы останутся в западной части страны.

Это первый этап перед отделением и создания «прозападной Украины» со столицей во Львове. С последующем присоединением, через референдум, к Польше

Илья Киваэкс-депутат Верховной рады

Территориальные претензии

В феврале Кива заявлял, что три страны могут предъявить права на некоторые территории, которые включили в состав Украины в советское время. «Ждем, когда Венгрия, Польша и Румыния предъявят свои права на территорию, которая была получена Украиной во время ненавистного, оккупационного коммунистического режима». Кива отметил, что местные жители получают второе гражданство, поэтому сценарий «аннексии» вполне вероятен.

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4 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов обвинил Венгрию в том, что она планировала захватить часть территории Украины. Будапешт после начала спецоперации России «почему-то считал, что может забрать часть своей территории», отметил он. Данилов подчеркнул, что после урегулирования украинского кризиса Венгрию могут ожидать последствия.

Внутриукраинские заявления

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что южным городам Украины не место в составе страны, так как, по его мнению, они всегда тяготели к России. Политик считает, что будущее южных регионов заключается в экономической и политической интеграции с Россией, а киевский режим уже не сможет вернуть под свой контроль Херсонскую область. По ее пути пойдут Николаев и Одесса, предположил Журавко.

Ранее стало известно, что Херсонская область Украины начала с 1 мая переход в рублевую зону. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов. Жителям уже выплачивают пенсии в рублях.

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При этом в 2021 году парламентарий от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко утверждал, что Кубань должна принадлежать Украине. Он возмутился, что в России Харьков и Одессу называют русскими городами. В ответ он предложил «напомнить» о том, что «еще сто лет назад» на Кубани разговаривали на украинском языке. По мнению политика, это «украинские этнические земли», отрезанные от страны «волею судьбы». «Сегодня там много людей забыли о том, что они были частью украинства. Но все равно, я думаю, что эти корни — и по фамилиям, и по песням, и по культуре, — они выглядят иначе», — заявил Гончаренко о территориальных претензиях. Он уверен, что российский регион с его селами и станицами «больше выглядит как Украина».

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Марина Совина
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