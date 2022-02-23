Украина заявила о возможной «аннексии» территории со стороны трех стран

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива заявил, что три страны могут предъявить права на некоторые территории, которые включили в состав Украины в советское время. Об этом Кива сообщил в своем официальном Telegram-канале.

Возможность аннексии

Парламентарий подверг критике курс на декоммунизацию, который проводится на Украине. Он допустил возможную аннексию территорий Украины со стороны Венгрии, Польши и Румынии. Кива заявил, что у них могут быть претензии на земли Украины.

Теперь ждем, когда Венгрия, Польша и Румыния предъявят свои права на территорию которая была получена Украиной во время «ненавистного, оккупационного коммунистического режима» Илья Кива депутат Верховной Рады

Кива отметил, что местные жители получают второе гражданство, поэтому сценарий «аннексии» вполне вероятен. Он также указал, что «грех этого не сделать».

Тернопольская, Черновицкая, Волынская, Львовская области давно к этому подготовились, получив второе гражданство и с нетерпением ждут своей «аннексии» Илья Кива депутат Верховной Рады

Критика Зеленского

В публикации Кива также выступил с критикой президента Украины Владимира Зеленского и назвал его «клоуном». По его мнению, главе государства «недолго осталось» занимать свой пост.

Накануне депутат обвинил Зеленского в проведении преступной политики и заявил, что его действия могут спровоцировать выход юго-востока страны из ее состава. По мнению Кивы, на Украине произойдет «эффект домино», в результате чего регионы Украины обратятся за помощью к президенту России Владимиру Путину. Кива также сообщал о намерении подать в суд на президента США Джо Байдена из-за его лжи о подготовке российского «вторжения» на Украину.

Позиция Путина

Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин обратился к россиянам по ситуации на Украине. Он заявил, что современную страну создала коммунистическая Россия после 1917 года. Российский лидер добавил, что Владимир Ленин и его соратники делали это довольно грубо, с помощью отделения территорий. При этом мнение местных жителей об этом никто не узнавал.

В наши дни можно с полным основанием назвать «Украина имени Владимира Ильича Ленина», он ее автор и архитектор. (...) А сейчас «благодарные» потомки посносили на Украине памятники Ленину. Это у них называется «декоммунизация» Владимир Путин президент России

Путин добавил, что коммунистическая Украина возникла как итог большевистской политики. При этом Ленина он назвал архитектором страны. Президент добавил, что Украина является частью российской истории. Он также напомнил, что накануне и после Великой Отечественной войны глава советского правительства Иосиф Сталин присоединил к СССР и передал Украинской ССР ряд земель, которые ранее принадлежали Польше, Румынии и Венгрии.

Признание ДНР и ЛНР

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ними. Глава государства объяснил решение попыткой Киева «вновь организовать на Донбассе блицкриг, как это уже было в 2014 и 2015 годах».

По мнению Путина, Россия «сделала все для сохранения территориальной целостности Украины», однако эти стремления оказались тщетны, поскольку «суть самого режима» на Украине остается прежней.

Ранее 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик. Пушилин также призвал российского лидера рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве, включая сферу обороны.

Ситуация в Донбассе резко обострилась 17 февраля. Самопровозглашенные республики и Киев стали обвинять друг друга в многочисленных нарушениях перемирия. В ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию и организовали массовую эвакуацию жителей в Россию.

«Вторжение» на Украину

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. Президент России Владимир Путин назвал заявления НАТО о готовящемся «вторжении» алармистскими.

20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. «Любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — предупредил он. Песков добавил, что объявляемые на Западе даты о якобы «вторжении» России на Украине грозят плохими последствиями.