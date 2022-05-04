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Экс-депутат Рады назвал города на юге Украины тяготеющими к России

Экс-депутат Рады Журавко заявил, что южным регионам не место в составе Украины

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко заявил, что южным городам не место в составе Украины, так как, по его мнению, они всегда тяготели к России. Слова Журавко передает РИА Новости.

Экс-депутат считает, что будущее южных регионов заключается в экономической и политической интеграции с Россией, а киевский режим уже не сможет вернуть под свой контроль Херсонскую область. По ее пути пойдут Николаев и Одесса, предположил Журавко.

Ранее стало известно, что Херсонская область Украины начала с 1 мая переход в рублевую зону. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов. Жителям уже выплачивают пенсии в рублях. Сообщалось, что на территории региона не планируется проводить референдум о создании отдельной народной республики — эту информацию назвали провокацией со стороны Украины.

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Марина Совина
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