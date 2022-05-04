В Киеве заявили о плане Венгрии захватить часть Украины

Глава СНБО Данилов сообщил о плане Венгрии по захвату части Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Венгрия планировала захватить часть территории страны. Об этом сообщает издание «Украина.ру».

Будапешт после начала спецоперации России «почему-то считал, что может забрать часть своей территории», отметил он. Данилов подчеркнул, что после урегулирования украинского кризиса Венгрию могут ожидать последствия.

Позднее посольство Венгрии на Украине раскритиковало заявление секретаря СНБО. В дипмиссии назвали утверждения Данилова необоснованными и ложными, а также потребовали объяснений от руководства Украины.

Претензии к премьеру Венгрии

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оказался в базе сайта «Миротворец» как один из «врагов Украины». Причина, по которой политика внесли в этот список — отказ пропускать военную помощь для Киева через территорию страны.

Также Орбану припомнили его нежелание присоединяться к европейским санкциям и отказываться от российского газа даже в долгосрочной перспективе. Создатели базы назвали Орбана «антиукраинским пропагандистом» и «соучастником российских преступлений».

Кроме того, Орбана ранее прямо назвали врагом Украины, поскольку тот попросил президента Украины Владимира Зеленского предоставить доказательства непричастности Киева к событиям в украинской Буче. Информацию о массовых убийствах мирных жителей города Бучи, якобы совершенных российскими военными, в начале апреля распространили украинские власти и ряд зарубежных СМИ. Тогда Минобороны России назвало эту информацию провокацией.

В свою очередь, Орбан внес Зеленского в список противников правящей партии страны «Фидес», которую он возглавляет. Об этом политик заявил в своей речи после победы партии на парламентских выборах, которые прошли в Венгрии 3 апреля. «Мы до конца жизни будем помнить эту победу, так как нам пришлось сражаться с огромным количеством оппонентов», — рассказал глава венгерского правительства. Помимо украинского президента, он причислил к своим противникам ряд оппозиционных проевропейских политиков, миллиардера из США Джорджа Сороса, «бюрократов» Европейского союза (ЕС) и международные СМИ.

Лакомый кусок Украины

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев указал, что украинские территории выглядят «вполне лакомым куском» и для Варшавы. Он посчитал, что Польша использует антироссийскую риторику для маскировки своих планов. Ранее член Совета Федерации Сергей Цеков также заявил, что под инициативой Польши отправить на Украину миротворцев НАТО может скрываться желание вернуть себе ее западные области, в частности Львов.

Экс-депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива заявил, что три страны могут предъявить права на некоторые территории, которые включили в состав Украины в советское время. «Ждем, когда Венгрия, Польша и Румыния предъявят свои права на территорию которая была получена Украиной во время ненавистного, оккупационного коммунистического режима». Кива отметил, что местные жители получают второе гражданство, поэтому сценарий «аннексии» вполне вероятен.