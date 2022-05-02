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Премьер-министра Венгрии внесли в список «врагов Украины»

Премьер-министра Венгрии Орбана внесли в базу «Миротворца»

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оказался в базе сайта «Миротворец» как один из «врагов Украины». Об этом пишет издание URA.RU.

Причина, по которой политика внесли в этот список — отказ пропускать военную помощь для Киева через Венгрию. Создатели базы назвали Орбана «антиукраинским пропагандистом» и «соучастником российских преступлений».

В конце января в такой список внесли и президента Хорватии Зорана Милановича после того, как он отказался отправить хорватских военнослужащих поддержать Киев в случае военного конфликта с Москвой.

Впрочем, после начала боевых действий на Украине туда все же прибыли не менее 200 наемников из Хорватии. Об этом «Ленте.ру» сообщал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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Виктория Кондратьева
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