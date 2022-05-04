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Россиянин задушил знакомую ремнем и спрятал ее обезглавленное тело в чемодане

В Орске мужчина убил знакомую, расчленил ее тело и выбросил голову в мусорный контейнер

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Орске 42-летнего мужчину осудили на 15 лет за убийство 39-летней россиянки, он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, 21 октября прошлого года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире, во время ссоры избил знакомую, после чего задушил ее ремнем. Затем он расчленил ее тело в ванной, поместил его в чемодан, а голову убрал в пакет. После, как пишет издание RIA56, он спрятал чемодан во дворе дома № 47 на улице Станиславского, а пакет с головой выкинул в мусорный контейнер.

Утром 24 октября тело потерпевшей обнаружили игравшие во дворе дети. Позже полицейские задержали злоумышленника.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области убийца два месяца хранил на балконе тело жертвы.

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Елизавета Новикова
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