В «Лукойле» заявили об отсутствии альтернатив российской нефти в Болгарии

Завод Lukoil Neftochim Bourgas заявил об отсутствии альтернатив нефти из России в Болгарии

В нефтеперерабатывающем заводе Lukoil Neftochim Bourgas заявили об отсутствии альтернатив российской нефти в Болгарии. Об этом сообщает ТАСС.

По информации подконтрольного «Лукойлу» НПЗ, на рынке нет предложений других сортов нефти, в настоящее время доля российского сырья составляет 100 процентов.

«Технически можем перерабатывать нефть из Ближнего Востока и Северной Африки, но это уменьшит возможности завода, и реально мы даже не пытались повысить долю "непроектного" сырья более чем на 50 процентов из-за технологических ограничений», указали в пресс-центре завода.

Министр энергетики Александар Николов завил, что Болгария будет просить об исключении из нефтяного эмбарго, который предлагает ввести ЕК в виде шестого пакета санкций. Автоперевозчики страны готовятся к проведению в стране массовых протестов против высоких цен на бензин и дизельное топливо.

В марте «Лукойл» обвинили в завышении цен на бензин и дизельное топливо. Расследование начали в отношении Lukoil Neftochim Bourgas и десяти компаний, занимающихся розничной торговлей. Перед этим прокуратура выяснила, что розничные цены на топливо в республике сократились только на 11 процентов. В то же время мировые цены на нефть упали почти в два раза, что привело к более значительному удешевлению бензина в других странах Европы.