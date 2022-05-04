В Пентагоне оценили сообщения об атаках на поставки оружия Украине

В Пентагоне заявили, что не видели свидетельств атак на поставки западного оружия Украине

Представитель Минобороны США заявил об отсутствии свидетельств попыток атак на поставки западного вооружения Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не видели свидетельств того, чтобы были помехи помощи, осуществляемой Западом, или даже удары по ней», — подчеркнул источник.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что транспорт, доставляющий из стран НАТО оружие для Вооруженных сил Украины (ВСУ), является законной целью для российских войск. По его словам, Россия имеет полное право уничтожать любые транспортные объекты Североатлантического альянса, доставляющие на Украину не только оружие и амуницию, но и любые материальные средства, которые идут на нужды ВСУ.

В конце апреля стало известно о намерениях президента США Джо Байдена отправить Украине новую партию военной помощи на сумму 800 миллионов долларов. Эти средства предполагают передачу Киеву артиллерийских систем, снарядов и бронетранспортеров, а также дополнительных вертолетов.