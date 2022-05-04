Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В России стартовала программа железнодорожных круизов «Жемчужина Кавказа»

В программу железнодорожного круиза «Жемчужина Кавказа» добавили две остановки

Фото: РЖД-тур

Первый в 2022 году железнодорожный круиз «Жемчужина Кавказа» отправился в путь 30 апреля. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Всего в рамках программы запланировано 22 рейса, которые состоятся в период с мая по сентябрь. Круизы стартуют в Москве на Казанском вокзале, путешествие длится семь дней. В этом году в маршрут впервые добавили две новые остановки: в Майкопе и Нальчике. У путешественников появилась возможность увидеть Хаджохскую Теснину с дольменами, поляну Азау, Долину Нарзанов и другие известные достопримечательности.

Материалы по теме:
Многоженство, строгие традиции и доброта. Чем россиянина удивила поездка в Дагестан
Многоженство, строгие традиции и доброта.Чем россиянина удивила поездка в Дагестан
21 мая 2021
«Приезжих будут оберегать как своих» Жители Северного Кавказа — о туристах в открытой одежде и стереотипах о регионе
«Приезжих будут оберегать как своих»Жители Северного Кавказа — о туристах в открытой одежде и стереотипах о регионе
7 декабря 2021

По данным АТОР, загрузка первого рейса составила 100 процентов, на следующий рейс выкуплено уже 80 процентов мест. «Этот маршрут уже очень полюбился нашим туристам, которые успели понять и оценить, что такое настоящее кавказское гостеприимство», — отметила первый заместитель начальника Департамента пассажирских перевозок ОАО «РЖД» Елена Ракова.

Ранее в апреле в Кировской области запустили единственный в мире туристический поезд со стеклянным полом. В панорамном вагоне предусмотрены сидячие места и две площадки, с которых через стекло можно наблюдать за дорогой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
В Кремле опровергли планы объявить всеобщую мобилизацию 9 мая
Финальный сезон «Озарка» возглавил рейтинг англоязычных сериалов Netflix
В Совфеде высказались о планах Польши и Венгрии на территории Украины
Ситуацию на рынке труда в России назвали достаточно стабильной
Россияне бросились покупать один вид квартир
Россиянам рассказали о судьбе сыра Viola
Президент Румынии одобрил ввод в страну батальона США для выполнения задач НАТО
Жители российского региона смогут увидеть звездный дождь
На помощь российскому футболу захотели направить 20 миллиардов рублей
Число пострадавших от обстрела нефтебазы в ДНР увеличилось
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.