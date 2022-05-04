В России стартовала программа железнодорожных круизов «Жемчужина Кавказа»

В программу железнодорожного круиза «Жемчужина Кавказа» добавили две остановки

Первый в 2022 году железнодорожный круиз «Жемчужина Кавказа» отправился в путь 30 апреля. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Всего в рамках программы запланировано 22 рейса, которые состоятся в период с мая по сентябрь. Круизы стартуют в Москве на Казанском вокзале, путешествие длится семь дней. В этом году в маршрут впервые добавили две новые остановки: в Майкопе и Нальчике. У путешественников появилась возможность увидеть Хаджохскую Теснину с дольменами, поляну Азау, Долину Нарзанов и другие известные достопримечательности.

По данным АТОР, загрузка первого рейса составила 100 процентов, на следующий рейс выкуплено уже 80 процентов мест. «Этот маршрут уже очень полюбился нашим туристам, которые успели понять и оценить, что такое настоящее кавказское гостеприимство», — отметила первый заместитель начальника Департамента пассажирских перевозок ОАО «РЖД» Елена Ракова.

Ранее в апреле в Кировской области запустили единственный в мире туристический поезд со стеклянным полом. В панорамном вагоне предусмотрены сидячие места и две площадки, с которых через стекло можно наблюдать за дорогой.

