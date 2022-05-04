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Жители российского региона смогут увидеть звездный дождь

Жителям Мурманской области пообещали звездный дождь в ночь на 6 мая

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

В Мурманской области в ночь на 6 мая ожидаются Майские Аквариды — звездный дождь. Это следует из данных сервиса Time and date, пишет «СеверПост».

Жители российского региона смогут увидеть до 50 падающих звезд в час.

На сайте Московского планетария также говорится, что метеорный поток Майские Аквариды достигнет своего пика в ночь на 5 мая. Специалисты пообещали жителям благоприятные условия для наблюдения природного явления.

Майские Аквариды — это метеорный поток, который ежегодно происходит в начале мая. С 3-го по 10-е числа месяца в небе можно наблюдать 30 и более метеоров в час. Источником метеорного потока является пылевой след, который остался от знаменитой кометы Галлея.

Астрономы характеризуют Майские Аквариды как белые и яркие метеоры, которые оставляют длинные и яркие следы. Наблюдать их лучше всего в предрассветные часы с двух до четырех часов утра и вдали от городских огней.

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Анастасия Шейкина
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