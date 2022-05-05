Россиянка собрала два миллиона рублей с 67 мужчин на похороны здоровой бабушки

В Норильске осудят девушку, собравшую 2,3 млн рублей с 67 мужчин на похороны живой бабушки

В Норильске осудят 22-летнюю уроженку Стерлитамака по делу о мошенничестве на сумму более 2,3 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По данным ведомства, с октября 2019-го по апрель 2021 года девушка из многочисленных аккаунтов знакомилась с мужчинами из разных городов России. Во время общения она просила одолжить ей деньги якобы на оплату похорон бабушки. Некоторым собеседникам фигурантка даже высылала фотографию, на которой было видно ее и постель с лежащим человеком, прикрытым белой простыней. Как позже выяснили полицейские, на снимке действительно присутствовала бабушка: в это время пожилая женщина спала и хорошо себя чувствовала.

После того как интернет-знакомые отправляли аферистке деньги на оплату ритуальных услуг, та просила их дать ей в долг деньги на оплату поездки в город, в котором проживал собеседник. Когда мужчины просили обвиняемую вернуть долг, она блокировала их. Общаться она продолжала только с теми кавалерами, которые продолжали помогать ей финансово. Всего она обманула 67 человек: заявления о мошеннических действиях написали жители Челябинска, Сургута, Таганрога, Петропавловска-Камчатского, Мурманска, Калуги, Вологды, Твери, Сочи, Санкт-Петербурга, Пензы и других городов.

Больше всего пострадал 28-летний уроженец Татарстана — за пять месяцев общения он отправил мошеннице более 417 тысяч рублей. Также большую сумму дал в долг и 35-летний норильчанин — в течение месяца он перевел аферистке почти 237 тысяч рублей.

Полицейские из Норильска, приехав в Стерлитамак, провели обыск у фигурантки и изъяли у нее 1,2 миллиона рублей. На время следствия аферистке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.