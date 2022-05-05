Россиянин избил отца и заживо сжег его в автомобиле

На Урале молодой человек из-за детских обид избил отца и заживо сжег его в салоне машины

В Верхней Пышме молодой человек вместе с друзьями заживо сжег отца. Об этом сообщает издание e1.ru.

По версии следствия, 20 апреля парни подкараулили потерпевшего на улице Маяковского, после чего избили битой и насильно поместили в багажник автомобиля Lada. Приехав в лес, злоумышленники достали легковоспламеняющуюся жидкость, облили ей машину и подожгли. Позже тело жертвы в обугленном состоянии следователи нашли в багажнике. После этого сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых: двухх молодых людей нашли в Перми, еще двоих россиян — в Екатеринбурге и Верхней Пышме.

«Жестокая расправа над отцом была спланирована заранее. По одной из версий, у сына убитого мужчины якобы с детства остались серьезные обиды на отца. Насколько правдивы такие показания, сейчас выясняют наши коллеги из Следственного комитета», — сказал изданию официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Четверых фигурантов на время следствия поместили в СИЗО.