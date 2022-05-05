Россиянина отправили в СИЗО за брошенный в автозак Росгвардии коктейль Молотова

В Москве суд арестовал мужчину, бросившего коктейль Молотова в автозак Росгвардии в Москве

В Москве суд арестовал 45-летнего Виталия Кольцова, который в начале мая бросил коктейль Молотова в автозак Росгвардии в центре столицы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Хамовнического суда Москвы.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Суд отправил мужчину в СИЗО на два месяца.

Инцидент произошел 1 мая у гостиницы «Метрополь». Злоумышленник метнул в автозак две бутылки с горючей смесью. Огонь быстро потушили. Нападавшего задержали. Он признался полицейским, что смесь изготовил сам.

Выяснилось, что мужчина уже дважды привлекался к административной ответственности — за неповиновение требованиям сотрудника полиции и за участие в несогласованной акции протеста.

Ранее суд приговорил к двум годам колонии студентку, бросившую коктейль Молотова в сторону полиции на акции в Москве. Инцидент произошел 24 февраля. Девушка участвовала в несанкционированном мероприятии около Пушкинской площади. Она подожгла и кинула в сторону сотрудников полиции бутылку с зажигательной смесью. Коктейль Молотова не долетел до правоохранителей.