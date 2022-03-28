Бросившая коктейль Молотова в московских полицейских студентка получила два года

Суд назначил 2 года студентке, метнувшей коктейль Молотова в полицию на акции в Москве

Тверской районный суд Москвы назначил два года колонии студентке Анастасии Левашовой, которая бросила коктейль Молотова в полицейских на несанкционированной акции, прошедшей в столице 24 февраля. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе суда.

Подсудимая признана виновной по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Ранее 28 марта сообщалось, что девушка согласилась с предъявленным ей обвинением и признала вину. Ее судили в особом порядке, который предполагает вынесение приговора без исследования доказательств по делу, а срок наказания ниже низшего предела.

Инцидент произошел вечером 24 февраля. Девушка участвовала в несанкционированном мероприятии около Пушкинской площади. В какой-то момент она подожгла и кинула в сторону сотрудников полиции бутылку с зажигательной смесью. Она не долетела до правоохранителей. Москвичку задержали.

На допросе она частично признала вину и рассказала, что изготовила зажигательную смесь сама. Ее арестовали.

24 февраля полиция задержала 600 участников несогласованной акции в Москве.