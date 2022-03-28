Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Бросившая коктейль Молотова в московских полицейских студентка получила два года

Суд назначил 2 года студентке, метнувшей коктейль Молотова в полицию на акции в Москве
Начало событий в новости Бросившая коктейль Молотова в полицейских студентка признала вину

Фото: Telegram-канал «Московские суды общей юрисдикции»

Тверской районный суд Москвы назначил два года колонии студентке Анастасии Левашовой, которая бросила коктейль Молотова в полицейских на несанкционированной акции, прошедшей в столице 24 февраля. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе суда.

Подсудимая признана виновной по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Ранее 28 марта сообщалось, что девушка согласилась с предъявленным ей обвинением и признала вину. Ее судили в особом порядке, который предполагает вынесение приговора без исследования доказательств по делу, а срок наказания ниже низшего предела.

Инцидент произошел вечером 24 февраля. Девушка участвовала в несанкционированном мероприятии около Пушкинской площади. В какой-то момент она подожгла и кинула в сторону сотрудников полиции бутылку с зажигательной смесью. Она не долетела до правоохранителей. Москвичку задержали.

На допросе она частично признала вину и рассказала, что изготовила зажигательную смесь сама. Ее арестовали.

24 февраля полиция задержала 600 участников несогласованной акции в Москве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Комментарии отключены
Последние новости
Стало известно о переданной Абрамовичем Путину записке от Зеленского
Западные страны массово заинтересовались американскими F-35 из-за России
Раскрыта природа укрепившегося курса рубля
Российский миллиардер пожаловался на нехватку денег для походов по ресторанам
Раскрыта связь между заменителями сахара и раком
Фонд «Общественное мнение» заявил о росте поддержки спецоперации на Украине
Крым впервые за восемь лет полноценно обеспечили водой
Казахстан отправил на Украину вторую партию гумпомощи
Депутат Госдумы потребовал от Байдена внести его в санкционные списки
Лавров рассказал о бандитизме в отношениях западных стран и России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.