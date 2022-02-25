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Суд арестовал бросившую в полицейских коктейль Молотова россиянку

В Москве на два месяца арестовали россиянку, бросившую коктейль Молотова в полицейских

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Москве суд арестовал 23-летнюю россиянку, бросившую в полицейских коктейль Молотова во время несогласованной акции. Об этом в пятницу, 25 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Тверского суда столицы.

Судья удовлетворил ходатайство следствия об аресте Анастасии Левашовой и отправил ее в СИЗО до 24 апреля 2022 года. Она обвиняется в преступлении по статье 318 («Угроза применения насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

24 февраля Левашова участвовала в несанкционированном мероприятии около Пушкинской площади. В какой-то момент она подожгла и кинула в сторону сотрудников полиции бутылку с зажигательной смесью. Коктейль не долетел до правоохранителей. Девушку задержали. На допросе она пояснила, что изготовила зажигательную смесь сама.

Полиция задержала 600 участников несогласованной акции в Москве. «В отношении них решается вопрос о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством», — заявили в ГУ МВД.

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Владимир Седов
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