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Бросившая коктейль Молотова в полицейских студентка признала вину

Студентка, бросившая коктейль Молотова в полицейских на акции в Москве, признала вину

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Бросившая коктейль Молотова в московских полицейских на несанкционированной акции студентка Анастасия Левашова признала вину. Об этом сообщает РЕН ТВ.

На суде девушка согласилась с предъявленным ей обвинением. Ее будут судить в особом порядке, который предполагает вынесение приговора без исследования доказательств по делу, а срок наказания ниже низшего предела.

Левашова прошла судебно-психиатрическую экспертизу, ее результаты будут оглашены судом в закрытом режиме.

Инцидент произошел вечером в четверг, 24 февраля. Девушка участвовала в несанкционированном мероприятии около Пушкинской площади. В какой-то момент она подожгла и кинула в сторону сотрудников полиции бутылку с зажигательной смесью. Она не долетела до правоохранителей. Москвичку задержали.

На допросе она частично признала вину и рассказала, что изготовила зажигательную смесь сама. Ее арестовали.

24 февраля полиция задержала 600 участников несогласованной акции в Москве.

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Любовь Ширижик
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