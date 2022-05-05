Глава Минэкономики Хагиуда заявил об отказе Японии ввести эмбарго на нефть России

Япония передумала вводить эмбарго на российскую нефть. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на министра экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуду.

Глава ведомства отметил, что нефть и сжиженный газ относятся к ресурсам, для которых трудно найти иного поставщика, поэтому в настоящий момент Япония не может ввести такую меру.

«Ресурсы Японии ограничены, трудно сразу присоединиться [к нефтяному эмбарго]», — объяснил Хагиуда.

Так, по состоянию на март, согласно отчету министерства, Япония зависела от российского экспорта нефти на 3,6 процента, сжиженного газа — на 8,8 процента, а также от экспорта палладия, ферросплавов для сталелитейного производства, ресурсов для производства полупроводников.

При этом министр подчеркнул, что Токио готов намерен вводить те санкции, которые он может себе позволить. Также он добавил, что Япония согласилась с необходимостью увеличить производство сжиженного газа для снижения зависимости от поставок из России.

Ранее глава компании OMV Альфред Штерн признал, что Европа не готова к запрету на поставку газа из России. По его словам, прекращение поставок сказалось бы на промышленности и экономике.