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Вышел новый трейлер «Оби-Вана Кеноби» с Юэном Макгрегором

Disney показал новый трейлер сериала «Оби-Вана Кеноби» из киновселенной «Звездных войн»

Стриминговый сервис Disney+ представил новый трейлер сериала «Оби-Ван Кеноби» по киновселенной «Звездных войн». Ролик был опубликован на принадлежащем кинокомпании YouTube-канале Star Wars.

В сериале речь пойдет о событиях развернувшихся спустя десять лет после действия кинокартины «Месть ситхов». По сюжету Оби-Ван Кеноби тайно присматривает за юным Люком Скайуокером на планете Татуин, однако он выходит из тени из-за новой угрозы.

Главную роль исполнил британский актер Юэн Макгрегор. Дарта Вейдера сыграет Хейден Кристенсен. В проекте также приняли участие Джоэл Эдгертон, Кумэйл Нанджиани и ОʼШи Джексон младший. «Оби-Ван Кеноби» выйдет на стриминге Disney+ 27 мая 2022 года.

Марина Совина
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