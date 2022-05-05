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Сбербанк одобрил бизнесу льготное кредитование на сумму более триллиона рублей

Сбербанк одобрил бизнесу более триллиона рублей в рамках программ льготного кредитования

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Сбербанк одобрил бизнесу более одного триллиона рублей в рамках программ льготного кредитования по мерам господдержки, которые были запущены с февраля 2022 года. Сумма заключенных кредитных договоров по льготным программам превысила 460 миллиардов рублей.

Наибольшая сумма — более 875 миллиардов рублей — одобрена по программе Минпромторга для кредитования системообразующих предприятий. По ней уже заключено договоров на сумму около 380 миллиардов рублей.

По программе Минсельхоза для поддержки системообразующих предприятий одобрено 93 миллиарда рублей кредитов и заключено договоров на 17 миллиардов рублей.

По программам поддержки малого бизнеса Сбербанк одобрил около 90 миллиардов рублей, кредитных договоров уже заключено на сумму более 70 миллиардов рублей.

Кроме этого, компаниям малого и микробизнеса Сбербанк провел реструктуризацию действующих договоров на сумму около 50 миллиардов рублей. Для остальных сегментов (средние, крупные, крупнейшие клиенты) Сбербанк произвел реструктуризацию на сумму около 850 миллиардов рублей.

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Татьяна Романова
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