Учительница стала звездой OnlyFans и разбогатела на продаже откровенных видео

Daily Star: учительница зарегистрировалась на OnlyFans и заработала миллионы рублей

Учительница из Великобритании Розалинда бросила работу, стала звездой платформы OnlyFans и заработала миллионы рублей. Историю женщины опубликовали журналисты Daily Star.

Согласно материалу, на протяжении пяти лет британка преподавала английский язык. Кроме того, она успешно окончила магистратуру и была принята в докторантуру. Будучи трудоустроенной, она искала дополнительные возможности заработка, однако из-за пандемии COVID-19 от этой идеи пришлось отказаться.

В период локдауна женщина зарегистрировалась на сайте OnlyFans и разбогатела на публикации и последующей продаже откровенных видео и фото. Она осознавала, что совмещать данный вид деятельности с преподаванием нельзя, поэтому решила уволиться и посвятить все свое время съемке контента.

Блогерша прилагала максимум усилий, чтобы упомянутые ролики и снимки не увидели ее ученики, поэтому в течение 15 месяцев не пользовалась соцсетями. Позднее она решила масштабировать свое хобби и завела аккаунт в TikTok, чтобы обеспечить приток новых подписчиков на OnlyFans.

Публикации юзерши в TikTok быстро становились вирусными и однажды попались в «рекомендациях» ее ученику. Кроме того, модель столкнулась с большим количеством негативных комментариев и угроз в сети. По этой причине она решила сниматься исключительно в черной кружевной маске, что позже стало частью ее имиджа.

По информации издания, женщине удается зарабатывать более 60 тысяч фунтов стерлингов в месяц (около 4,9 миллиона рублей). В данный момент ученики, родственники и друзья экс-преподавательницы знают о ее увлечении. Розалинда утверждает, что стала проще относиться к критике. «Такого рода комментарии помогают продвигать мои видео и, следовательно, получать больше денег», — добавила она.

Ранее в апреле модель Фенелла Фокс увеличила свой доход на платформе OnlyFans в восемь раз благодаря тому, что перестала брить подмышки. Девушка признается, что работать после данного решения стало веселее и проще. Несмотря на это, блогерша продолжает сталкиваться с критикой в реальной жизни, а растительность на ее теле часто становится темой для обсуждений.