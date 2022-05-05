Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Учительница стала звездой OnlyFans и разбогатела на продаже откровенных видео

Daily Star: учительница зарегистрировалась на OnlyFans и заработала миллионы рублей

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Учительница из Великобритании Розалинда бросила работу, стала звездой платформы OnlyFans и заработала миллионы рублей. Историю женщины опубликовали журналисты Daily Star.

Согласно материалу, на протяжении пяти лет британка преподавала английский язык. Кроме того, она успешно окончила магистратуру и была принята в докторантуру. Будучи трудоустроенной, она искала дополнительные возможности заработка, однако из-за пандемии COVID-19 от этой идеи пришлось отказаться.

В период локдауна женщина зарегистрировалась на сайте OnlyFans и разбогатела на публикации и последующей продаже откровенных видео и фото. Она осознавала, что совмещать данный вид деятельности с преподаванием нельзя, поэтому решила уволиться и посвятить все свое время съемке контента.

Блогерша прилагала максимум усилий, чтобы упомянутые ролики и снимки не увидели ее ученики, поэтому в течение 15 месяцев не пользовалась соцсетями. Позднее она решила масштабировать свое хобби и завела аккаунт в TikTok, чтобы обеспечить приток новых подписчиков на OnlyFans.

Материалы по теме:
Раздевайтесь дома Сгоревшие миллиарды, вебкам-модели и мужчины в корсетах: как коронавирус навсегда изменил мир моды
Раздевайтесь домаСгоревшие миллиарды, вебкам-модели и мужчины в корсетах: как коронавирус навсегда изменил мир моды
28 декабря 2020
«Я несу в этот мир наслаждение» Как россиянки научились зарабатывать миллионы на откровенных фото
«Я несу в этот мир наслаждение»Как россиянки научились зарабатывать миллионы на откровенных фото
9 апреля 2021

Публикации юзерши в TikTok быстро становились вирусными и однажды попались в «рекомендациях» ее ученику. Кроме того, модель столкнулась с большим количеством негативных комментариев и угроз в сети. По этой причине она решила сниматься исключительно в черной кружевной маске, что позже стало частью ее имиджа.

По информации издания, женщине удается зарабатывать более 60 тысяч фунтов стерлингов в месяц (около 4,9 миллиона рублей). В данный момент ученики, родственники и друзья экс-преподавательницы знают о ее увлечении. Розалинда утверждает, что стала проще относиться к критике. «Такого рода комментарии помогают продвигать мои видео и, следовательно, получать больше денег», — добавила она.

Ранее в апреле модель Фенелла Фокс увеличила свой доход на платформе OnlyFans в восемь раз благодаря тому, что перестала брить подмышки. Девушка признается, что работать после данного решения стало веселее и проще. Несмотря на это, блогерша продолжает сталкиваться с критикой в реальной жизни, а растительность на ее теле часто становится темой для обсуждений.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Путин извинился за слова Лаврова о «еврейской крови» у Гитлера
Лукашенко предупредил Украину о «еще более серьезном» российском оружии
Орбан обвинил Еврокомиссию в угрозе единству Евросоюза из-за российской нефти
Болгария попросит об отсрочке на введение нефтяного эмбарго
Володин ответил на вопрос о возможности мобилизации в России
В Подмосковье ребенок пострадал от выстрела из пневматического оружия
Представитель Абрамовича выступил с заявлением о продаже «Челси»
Учительница стала звездой OnlyFans и разбогатела на продаже откровенных видео
Венгрия отказалась поддержать новый пакет санкций против России
Российские пивоварни остановили работу из-за хакеров
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.