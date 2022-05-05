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Популярная в 1990-х прическа вновь вернулась в моду

Glamour: популярные в 1990-х косички вновь вернулись в моду в 2022 году

Фото: @kimkardashian

Модный редактор Glamour Эль Тернер рассказала о вновь вернувшейся в моду прическе из 1990-х годов. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о косичках, которые в прошлом носили многие женщины. «В то время они не всем нравились. Но нашим мамам приходилось укладывать наши волосы именно таким образом и никак иначе», — объяснила Тернер. По мнению журналистки, сейчас косички вновь стали популярными, однако в новых вариациях: например, модницы украшают косы заколками или собирают их в тугие хвосты.

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Тернер отметила, что тренд на данную прическу в 2022 году вернули знаменитости. В пример она привела жену певца Джастина Бибера Хейли, которая в октябре 2021 года повторила знаменитые образы поп-исполнительницы Бритни Спирс в честь Хэллоуина. Кроме того, длинные шелковистые косы примерила к своему образу американская актриса Тесса Томпс для премьерного показа фильма со своим участием «Маленький лес». Вдобавок свое недавнее преображение показала модель Кендалл Дженнер на фестивале Coachella 2022.

Раннее в мае парикмахер и стилист Ларри Кинг назвал стрижку из 1960-х главным трендом грядущего лета. По словам эксперта, в теплом сезоне будет актуальна стрижка флип — один из вариантов боба с завитыми наружу кончиками. Данная прическа стала популярна в 1960-х благодаря бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди и американской актрисе Мэри Тайлер Мур.

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Мария Винар
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