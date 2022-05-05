Бывших полицейских из ХМАО осудят за незаконный сбыт наркотиков

В Сургуте двоих бывших полицейских осудят за торговлю наркотиками

В Сургуте двоих бывших полицейских осудят за незаконный сбыт наркотических средств в составе орггруппы и превышение должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Ханты-Мансийскому автономному округу.

По версии следствия, в октябре 2020 года начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков и старший оперуполномоченный этого отдела узнали о том, что 33-летняя жительница Сургута в интернете договорилась с неизвестными о покупке наркотиков и реализации их через тайники-закладки. С целью незаконного обогащения стражи порядка договорились с ней и еще двумя мужчинами о создании группы по сбыту наркотиков.

В течение октября и ноября 2020 года обвиняемые продавали различные наркотики и психотропные вещества, которые хранили в своих квартирах и тайниках.

20 ноября полицейских и их сообщников задержали. По их местам жительства было изъято четыре свертка с наркотиками массой более 40 граммов.

Дело в отношении соучастницы ранее направили в суд, а в феврале 2022 года их 38-летнего сообщника признали виновным в покушении на сбыт наркотиков и отправили в колонию на семь лет и шесть месяцев.