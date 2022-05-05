Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Бывших полицейских из ХМАО осудят за незаконный сбыт наркотиков

В Сургуте двоих бывших полицейских осудят за торговлю наркотиками

Фото: Искандар Аминов / РИА Новости

В Сургуте двоих бывших полицейских осудят за незаконный сбыт наркотических средств в составе орггруппы и превышение должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Ханты-Мансийскому автономному округу.

По версии следствия, в октябре 2020 года начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков и старший оперуполномоченный этого отдела узнали о том, что 33-летняя жительница Сургута в интернете договорилась с неизвестными о покупке наркотиков и реализации их через тайники-закладки. С целью незаконного обогащения стражи порядка договорились с ней и еще двумя мужчинами о создании группы по сбыту наркотиков.

В течение октября и ноября 2020 года обвиняемые продавали различные наркотики и психотропные вещества, которые хранили в своих квартирах и тайниках.

20 ноября полицейских и их сообщников задержали. По их местам жительства было изъято четыре свертка с наркотиками массой более 40 граммов.

Дело в отношении соучастницы ранее направили в суд, а в феврале 2022 года их 38-летнего сообщника признали виновным в покушении на сбыт наркотиков и отправили в колонию на семь лет и шесть месяцев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Губернатор российского региона сообщил об обстреле Украиной приграничных сел
Макрон 9 мая приедет в Берлин
Боец UFC пожаловался на маленький гонорар за поединки в промоушене
Дачникам рассказали о растениях-убийцах на приусадебном участке
В России выявили 5011 случаев коронавируса
Захарова не исключила ответных мер в отношении британских журналистов
Европа не отказалась от сотрудничества с Россией по «Спектр-М»
Школы в граничащем с Украиной регионе эвакуировали из-за угрозы минирования
Продажи одежды в России упали на четверть
Рэпера The Kidd Creole приговорили к 16 годам тюрьмы за убийство бомжа
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.