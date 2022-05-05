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Пожилым людям порекомендовали обратить внимание на санаторно-курортный отдых

Гендиректор туроператора «Алеан» посоветовал пожилым взять в привычку отдыхать в санатории

Фото: Hector Reyes / Unsplash

Генеральный директор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский посоветовал пожилым обратить внимание на санаторно-курортное направление в туризме. По его мнению, эта категория граждан должна взять в привычку такой вид отдыха, поскольку людям в возрасте, как никому другому, необходимо оздоровительное лечение. Об этом специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Пожилым людям я бы порекомендовал обратить внимание на санаторно-курортное лечение. Сейчас это направление находится на небывалом подъеме относительно предыдущих лет. Мне кажется, что оно долго пребывало в забвении, но сейчас переживает ренессанс», — высказался Уманский.

Причиной этого он назвал влияние пандемии. Большому количеству переболевших потребовалась реабилитация после выздоровления, обратил внимание эксперт. «Санатории здесь нашли свое применение. Это вообще часть нашей культуры, которую с Советского Союза, слава богу, удалось сохранить. Ей по большому счету и аналогов нет нигде. Она сейчас как никогда оказалась кстати. Зарубежные истории — это все-таки про спа и какие-то процедуры, в меньшей степени медицинские и в большей направленные на получение каких-то удовольствий, а наше санаторно-курортное направление — это больше про оздоровление», — отметил гендиректор «Алеана».

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По его словам, санатории на сегодняшний день переформатировались и подстроились под потребности современного человека. Лучше всего отправляться на такой отдых в межсезонье, порекомендовал Уманский. Выбор санаториев в России огромен, указал специалист. Лечение в каждом из них имеет свои показания и противопоказания, что обязательно нужно учитывать, подчеркнул он. Поэтому отдых в том или ином санатории прежде всего необходимо согласовывать с медиками.

«Я искренне всем рекомендую и считаю, что это должно стать новой, совершенно нормальной привычкой пожилых людей — отправляться на санаторно-курортное лечение», — резюмировал Уманский.

По его словам, наибольшим спросом сейчас пользуется направление Кавказских Минеральных Вод. Планировать и бронировать поездку туда нужно за два-три месяца, а в некоторые санатории этого региона — за полгода.

Ранее стало известно, что более 80 процентов отечественных туристов, планирующих поездки в летний период, отправятся в путешествия по России. Наиболее популярными внутрироссийскими направлениями стали прибрежные города на юге страны, куда планируют поехать 37 процентов респондентов. Регионы Центральной России в качестве места для отдыха выбрали 18 процентов опрошенных, Урал и Алтай — 10 процентов, Поволжье (Казань, Астрахань и другие города) — 8 процентов.

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Виктория Немис
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