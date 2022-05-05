Лидер ячейки теробороны Украины ликвидирован Росгвардией

Росгвардия ликвидировала командира ячейки теробороны Украины в Харьковской области

В Харьковской области Росгвардия ликвидировала лидера ячейки территориальной обороны Украины. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

Росгвардейцы проводили разведывательно-поисковые мероприятия, когда обнаружили в лесу вооруженную группу, передвигавшуюся без опознавательных знаков. Диверсанты направлялись в сторону российских войск и открыли огонь по росгвардейцам в ответ на предложение сдаться.

Спецназ заблокировал группу противника во главе с командиром и уничтожил ответным огнем. После боя росгвардейцы обнаружили тренировочный лагерь украинской теробороны Украины.

24 февраля Россия начала специальную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.