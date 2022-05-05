Россияне бросились покупать мебель

Wildberries: за четыре месяца 2022 года продажи мебели выросли на 266 процентов

За четыре месяца 2022 года продажи мебели в онлайн-магазине Wildberries выросли почти в четыре раза относительно аналогичного периода 2021 года. О том, что россияне бросились скупать подобные товары, говорится в исследовании онлайн-ретейлера, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Продажи мебели выросли на 266 процентов. В апреле 2022 года аналитики заметили, что россияне чаще всего покупали крупногабаритные товары для дачи и заказывали доставку сразу на участок. Пик доставок прогнозируют на май. Наибольшей популярностью стали пользоваться наборы пластиковой мебели, плетенные стулья и столы, подвесные кресла, шезлонги, лежаки и качели.

В начале 2022 года среди мебели россияне больше всего покупали стеллажи, столы, мебельные полки, матрасы и стулья. В тот период выросли продажи крупногабаритных предметов, включая диваны (увеличение на 1,2 тысячи процента), детские комоды (на 899 процентов), раскладные кресла (на 603 процента), кресла-качалки (на 410 процентов), стеллажи (на 376 процентов).

Ранее в компании «М.Видео-Эльдорадо» пришли к выводу, что в январе-марте 2022 года россияне стали покупать больше умных камер и датчиков. Спрос на устройства для умного дома увеличился в 1,5 раза относительно показателя 2021-го.