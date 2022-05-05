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Стало известно о гибели российских военных из-за переданных Киеву разведданных

NYT заявила о тайной передаче США данных Украине для ударов по российским военным

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Соединенные Штаты Америки передали Украине разведданные, которые якобы использовались для ударов по российским военным и привели к их гибели. Соответствующий материал опубликовала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленных американских должностных лиц.

Число «погибших» не уточняется. Сами власти США неоднократно выступали против передачи Киеву данных о «наиболее высокопоставленных» членах российского военного руководства.

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NYT уточняет, что Вашингтон передает Украине информацию о событиях в районах боевых действий в режиме онлайн. Она, в частности, включает dв себя детали перемещения российских войск.

Реакция России

В беседе с «Лентой.ру» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что данный факт лишь в очередной раз подтверждает, что руками украинцев в Вашингтоне хотят достичь своих целей.

Выглядит это безобразно, но лишний раз подтверждает, чьими руками делается все против Российской Федерации. И еще раз доказывает, что руками украинцев в Вашингтоне хотят достичь своих абсурдных для современного мира целей

Григорий Карасинпредседатель комитета Совфеда по международным делам

США сняли ограничения на разведданные

27 апреля издание Bloomberg сообщило, США сняли ряд ограничений на передачу разведывательных данных Украине.

Такой шаг предприняли после соответствующего конфиденциального обращения члена комитета по разведке палаты представителей Конгресса США к администрации президента Джо Байдену.

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Алена ШевченкоВарвара Кошечкина
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