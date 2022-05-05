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При обстреле Ясиноватой погибла женщина

В результате обстрела Ясиноватой военными погибла женщина

Фото: Таисия Воронцова / ТАСС

В результате обстрелов украинскими войсками Ясиноватой погибла женщина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб территориальной обороны Донецкой Народной республики (ДНР).

Согласно сообщению представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по городу шесть ракет из БМ-21 «Град».

«В результате обстрела ВСУ в микрорайоне Зорька погибла женщина», — сообщили в штабе.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли колонну беженцев, следовавшую из Волчанска в Харьков. По словам очевидца, украинские силы открыли огонь по колонне из десятков машин, следовавших на подконтрольную Киеву территорию в районе поселка Старый Салтов. Стрельба велась со стороны украинского блокпоста. «На моих глазах умерла одна бабушка, умерла моя подруга — прямое попадание через лобовое стекло в голову», — рассказал местный житель.

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Марина Совина
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