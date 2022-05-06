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Жительница Башкирии стала лауреатом открытого литературного конкурса

Жительница Башкирии Маргарита Хайретдинова стала лауреатом литературного конкурса

Фото: Green Chameleon / Unsplash

Жительница Башкирии Маргарита Хайретдинова стала лауреатом первого открытого литературного конкурса, посвященного Году культурного наследия народов России. Корреспондент районной газеты «Шаранские просторы» победила в категории «Проза», пишет «Башинформ».

Хайретдинова завоевала награду за рассказ под названием «Любовью дышит весна». «В свободное время занимаюсь литературным творчеством: пишу рассказы, повести, пьесы, сказки», — рассказала журналистам победительница.

Отмечается, что конкурс проводился с целью выявления работ, продолжающих лучшие традиции многонациональной российской литературы и отражающих многообразие стремлений и интересов разных поколений людей. Тематика конкурсных произведений была произвольной.

Ранее сообщалось, что в Республике Татарстан состоится VI форум молодежных экологических организаций «Эковолна». Мероприятие пройдет с 23-го по 25 мая в комплексе «Боровое Матюшино», его посетят представители студенческого сообщества и молодежных экологических объединений.

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