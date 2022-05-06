Жительница Башкирии стала лауреатом открытого литературного конкурса

Жительница Башкирии Маргарита Хайретдинова стала лауреатом литературного конкурса

Жительница Башкирии Маргарита Хайретдинова стала лауреатом первого открытого литературного конкурса, посвященного Году культурного наследия народов России. Корреспондент районной газеты «Шаранские просторы» победила в категории «Проза», пишет «Башинформ».

Хайретдинова завоевала награду за рассказ под названием «Любовью дышит весна». «В свободное время занимаюсь литературным творчеством: пишу рассказы, повести, пьесы, сказки», — рассказала журналистам победительница.

Отмечается, что конкурс проводился с целью выявления работ, продолжающих лучшие традиции многонациональной российской литературы и отражающих многообразие стремлений и интересов разных поколений людей. Тематика конкурсных произведений была произвольной.

Ранее сообщалось, что в Республике Татарстан состоится VI форум молодежных экологических организаций «Эковолна». Мероприятие пройдет с 23-го по 25 мая в комплексе «Боровое Матюшино», его посетят представители студенческого сообщества и молодежных экологических объединений.

