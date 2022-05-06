Губернатор российского региона провел экскурсию для молодежи

Губернатор Калининградской области провел экскурсию для молодежи по «Технополису GS»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов провел экскурсию для участников конкурса «Большая перемена». Как уточнил в беседе с агентством «Интерфакс» пресс-секретарь главы российского региона Дмитрий Лысков, Алиханов ознакомил молодеж с предприятием инновационно-промышленного кластера «Технополис GS» в Гусеве.

Собеседник агентства уточнил, что участники проекта Росмолодежи прибыли в Калининградскую область из Москвы и Подмосковья на три дня. По его словам, организаторы подготовили для молодых россиян насыщенную программу, чтобы они смогли как можно больше узнать о регионе за имеющееся в их распоряжении время.

Губернатор подключился к проекту и провел для гостей экскурсию по цехам инновационно-промышленного кластера «Технополис GS». Лысков указал, что Алиханов в прошлом участвовал в запуске новой линии по производству новых цифровых приставок для телевидения, и знакомился с новыми технологиями.

В ходе экскурсии губернатор обратил внимание на кадровый состав технополиса и призвал оценить перспективы региона, предположив, что в дальнейшем участники экскурсии наверняка не раз посетят Калининградскую область в будущем, и, вероятно, даже захотят переехать.