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Губернатор российского региона провел экскурсию для молодежи

Губернатор Калининградской области провел экскурсию для молодежи по «Технополису GS»
Антон Алиханов

Антон Алиханов. Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов провел экскурсию для участников конкурса «Большая перемена». Как уточнил в беседе с агентством «Интерфакс» пресс-секретарь главы российского региона Дмитрий Лысков, Алиханов ознакомил молодеж с предприятием инновационно-промышленного кластера «Технополис GS» в Гусеве.

Собеседник агентства уточнил, что участники проекта Росмолодежи прибыли в Калининградскую область из Москвы и Подмосковья на три дня. По его словам, организаторы подготовили для молодых россиян насыщенную программу, чтобы они смогли как можно больше узнать о регионе за имеющееся в их распоряжении время.

Губернатор подключился к проекту и провел для гостей экскурсию по цехам инновационно-промышленного кластера «Технополис GS». Лысков указал, что Алиханов в прошлом участвовал в запуске новой линии по производству новых цифровых приставок для телевидения, и знакомился с новыми технологиями.

В ходе экскурсии губернатор обратил внимание на кадровый состав технополиса и призвал оценить перспективы региона, предположив, что в дальнейшем участники экскурсии наверняка не раз посетят Калининградскую область в будущем, и, вероятно, даже захотят переехать.

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Варвара Кошечкина
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