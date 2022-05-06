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В Казахстане создали подразделение для ведения спецопераций

Президент Казахстана Токаев сообщил о создании в стране подразделения для спецопераций

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о создании в стране подразделения для специальных операций, которые способны вести высокомобильные и гибридные войны. Об этом он заявил на торжественном собрании по случаю празднования Дня защитника Отечества, который празднуется в республике 7 мая, передает Telegram-канал ORDA.

Токаев отметил, что Казахстан придает большое значение обеспечению вооруженных сил высокотехнологичными вооружением и техникой. «Сегодня наша армия оснащена в соответствии с мировыми стандартами. В то же время новые глобальные вызовы требуют поиска оптимальных решений для повышения боеспособности наших Вооруженных сил», — сказал президент.

2 марта президент Казахстана поручил модернизировать армию республики с учетом актуальных угроз военной безопасности. Кроме того, он поручил Минобороны республики пересмотреть программу боевой подготовки с внедрением новых методов применения войск.

В феврале Токаев созвал заседание Совета безопасности страны из-за ситуации вокруг Украины. Он заявил, что необходимо срочно принять антикризисный план, чтобы оперативно реагировать на негативные последствия ухудшения международной ситуации.

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Алиса Реброва
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