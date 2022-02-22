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Токаев созвал заседание Совбеза из-за ситуации вокруг Украины

Совбез Казахстана обсудил социально-экономические последствия ситуации вокруг Украины

Фото: Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев созвал заседание Совета безопасности страны из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщается на его официальном сайте.

«Под председательством президента Республики Казахстан в Акорде состоялось оперативное совещание Совета Безопасности, на котором были рассмотрены вопросы, касающиеся дальнейшего социально-экономического развития Казахстана в связи с ситуацией вокруг Украины», — сказано в сообщении.

Токаев заявил, что необходимо срочно принять антикризисный план, чтобы оперативно реагировать «на негативные последствия неизбежного ухудшения международной ситуации в результате военно-политического и санкционного противостояния», и минимизировать потенциальные экономические риски для Казахстана.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. 22 февраля Госдума ратифицировала соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

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София Сарджвеладзе
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