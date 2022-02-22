Токаев созвал заседание Совбеза из-за ситуации вокруг Украины

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев созвал заседание Совета безопасности страны из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщается на его официальном сайте.

«Под председательством президента Республики Казахстан в Акорде состоялось оперативное совещание Совета Безопасности, на котором были рассмотрены вопросы, касающиеся дальнейшего социально-экономического развития Казахстана в связи с ситуацией вокруг Украины», — сказано в сообщении.

Токаев заявил, что необходимо срочно принять антикризисный план, чтобы оперативно реагировать «на негативные последствия неизбежного ухудшения международной ситуации в результате военно-политического и санкционного противостояния», и минимизировать потенциальные экономические риски для Казахстана.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. 22 февраля Госдума ратифицировала соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.