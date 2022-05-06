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Минобороны уточнило число эвакуированных мирных жителей с «Азовстали»

Минобороны России сообщило, что с «Азовстали» эвакуировали 50 гражданских, из них 11 детей

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Минобороны России уточнило число эвакуированных гражданских с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом говорится в заявлении межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию, передает РИА Новости.

По данным ведомства, за сутки спасены 50 мирных жителей, в том числе 11 детей. Все вызволенные гражданские переданы представителям ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК). Их доставят в избранные места временного размещения.

В штабе добавили, что гуманитарная операция на «Азовстали» продолжится 7 мая.

Ранее Минобороны России показало эвакуацию гражданских лиц с завода «Азовсталь» в Мариуполе.

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Марина Совина
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