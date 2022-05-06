Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Турчак обратился к главе Херсона с фразой «Россия здесь навсегда»

Генсек «Единой России» Турчак заявил, что Россия останется в Херсоне навсегда

Кадр: видео Telegram-канал WarGonzo

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак приехали в Херсон и встретились с главой областной администрации Владимиром Сальдо. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

В ходе встречи Турчак пообещал, что «Россия [останется] здесь навсегда».

По информации РИА Новости, в ходе переговоров с Сальдо Пушилин заявил, что Крым и ДНР будут выстраивать экономические отношения с Херсонской областью. По его словам, ДНР заинтересована в ее сельхозпродукции, есть спрос на сырье, готова помогать в транзите в Россию.

Вооруженные силы России сформировали военно-гражданские администрации (ВГА) в подконтрольных городах Херсонской области Украины 27 апреля. На данный момент практически вся территория области находится под контролем российской армии, а ее жители начали возвращаться к обычной жизни.

В середине марта Минобороны России сообщило, что Херсон находится под полным контролем ВС России. По словам генерал-полковника Михаила Мизинцева, в настоящий момент население города обеспечено всем необходимым, проблем в оказании помощи жителям нет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Лидеры G7 обсудят новые санкции против России
В развороте «Северного потока-2» в Россию не увидели смысла
В бундестаге призвали Бербок отправиться в Москву после визита в Киев
Бивол ответил на призыв Кличко отстранить его от боя с Альваресом
Турчак обратился к главе Херсона с фразой «Россия здесь навсегда»
Редкая машина разминирования на базе танка стала трофеем
17-летняя дочь Моники Беллуччи заговорила по-русски
Мир предупредили о последствиях санкций против России
Заставлявшего сослуживцев кричать «кукареку» солдата осудили в Екатеринбурге
Охранники приковали пожилую россиянку наручниками к дверям магазина
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.