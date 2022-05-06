Турчак обратился к главе Херсона с фразой «Россия здесь навсегда»

Генсек «Единой России» Турчак заявил, что Россия останется в Херсоне навсегда

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак приехали в Херсон и встретились с главой областной администрации Владимиром Сальдо. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

В ходе встречи Турчак пообещал, что «Россия [останется] здесь навсегда».

По информации РИА Новости, в ходе переговоров с Сальдо Пушилин заявил, что Крым и ДНР будут выстраивать экономические отношения с Херсонской областью. По его словам, ДНР заинтересована в ее сельхозпродукции, есть спрос на сырье, готова помогать в транзите в Россию.

Вооруженные силы России сформировали военно-гражданские администрации (ВГА) в подконтрольных городах Херсонской области Украины 27 апреля. На данный момент практически вся территория области находится под контролем российской армии, а ее жители начали возвращаться к обычной жизни.

В середине марта Минобороны России сообщило, что Херсон находится под полным контролем ВС России. По словам генерал-полковника Михаила Мизинцева, в настоящий момент население города обеспечено всем необходимым, проблем в оказании помощи жителям нет.