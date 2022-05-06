Российское военно-историческое общество восстановит мемориал «Саур-Могила» в ДНР

Российское военно-историческое общество восстановит «Саур-Могилу» в ДНР

Восстановлением одного из главных мемориалов Донецкой народной республики, «Саур-Могилы», займется Российское военно-историческое общество. Об этом говорится в сообщении общества.

Заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко провел рабочее совещание по восстановлению мемориального комплекса «Саур-Могила». В совещании приняли участие министр культуры Донецкой народной республики Михаил Желтяков и заместитель исполнительного директора РВИО Алексей Кондратьев, а также скульпторы и архитекторы.

Участники совещания рассмотрели разработанную ДНР проектно-сметную документацию, а также провели визуальный анализ всех элементов мемориала, который сильно пострадал в ходе столкновений между защитниками ДНР и украинскими националистами.

По итогам совещания было принято решение восстановить из сохранившихся элементов все исторические рельефы, а также изготовить три новых рельефа, посвященных событиям 2014–2022 годов. Основой в части технических решений стала проектно-сметная документация, разработанная ДНР. В ближайшее время будут определены объекты строительных работ: площадка под стелу, главная лестница, площадки у рельефов, зона Вечного огня, кубы с датами.

Летом 1943 года курган Саур-Могила близ Донецка навсегда вошел в историю как символ борьбы советского народа с немецко-фашистскими захватчиками. Вокруг Саур-Могилы шли тяжелые бои с отборными дивизиями СС, которые потерпели поражение, были разгромлены и отброшены с Донбасской земли. Памятник на Саур-Могиле был открыт 19 сентября 1967 года. У подножия обелиска была создана верхняя смотровая площадка и установлена скульптура Советского солдата (в 1975 году у его подножия был зажжен Вечный огонь). К вершине кургана поднималась широкая лестница, слева от которой располагалась надпись: «Берегите, берегите, берегите мир!»