Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Российское военно-историческое общество восстановит мемориал «Саур-Могила» в ДНР

Российское военно-историческое общество восстановит «Саур-Могилу» в ДНР

Фото: Российское военно-историческое общество

Восстановлением одного из главных мемориалов Донецкой народной республики, «Саур-Могилы», займется Российское военно-историческое общество. Об этом говорится в сообщении общества.

Заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко провел рабочее совещание по восстановлению мемориального комплекса «Саур-Могила». В совещании приняли участие министр культуры Донецкой народной республики Михаил Желтяков и заместитель исполнительного директора РВИО Алексей Кондратьев, а также скульпторы и архитекторы.

Участники совещания рассмотрели разработанную ДНР проектно-сметную документацию, а также провели визуальный анализ всех элементов мемориала, который сильно пострадал в ходе столкновений между защитниками ДНР и украинскими националистами.

По итогам совещания было принято решение восстановить из сохранившихся элементов все исторические рельефы, а также изготовить три новых рельефа, посвященных событиям 2014–2022 годов. Основой в части технических решений стала проектно-сметная документация, разработанная ДНР. В ближайшее время будут определены объекты строительных работ: площадка под стелу, главная лестница, площадки у рельефов, зона Вечного огня, кубы с датами.

Летом 1943 года курган Саур-Могила близ Донецка навсегда вошел в историю как символ борьбы советского народа с немецко-фашистскими захватчиками. Вокруг Саур-Могилы шли тяжелые бои с отборными дивизиями СС, которые потерпели поражение, были разгромлены и отброшены с Донбасской земли. Памятник на Саур-Могиле был открыт 19 сентября 1967 года. У подножия обелиска была создана верхняя смотровая площадка и установлена скульптура Советского солдата (в 1975 году у его подножия был зажжен Вечный огонь). К вершине кургана поднималась широкая лестница, слева от которой располагалась надпись: «Берегите, берегите, берегите мир!»

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Романова
Обсудить
Последние новости
Зеленский пригрозил выходом из переговоров при гибели военных в Мариуполе
Невролог развеял миф о профилактике сколиоза у детей
Байден в День Победы подпишет законопроект о ленд-лизе для Украины
В Крыму пообещали расправу издевающимся над российскими пленными украинцам
В Боливии разбился нагруженный кокаином вертолет
Блогерша показала простой способ подобрать джинсы без примерки
Росгвардеец насмерть сбил российского школьника
Стало известно новое название Cosmopolitan в России
Стало известно о новых жертвах пожара на Кубе
Голландский производитель элитных яхт пострадал из-за российского олигарха
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.