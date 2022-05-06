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Заставлявшего сослуживцев кричать «кукареку» солдата осудили в Екатеринбурге

В Екатеринбурге осудили солдата, который заставлял сослуживцев кричать «кукареку»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Екатеринбурге осудили солдата, который издевался над сослуживцами, — заставлял кричать «кукареку», избивал их и заставлял обращаться к нему «товарищ полковник». Наказанием для него стал перевод в дисциплинарную воинскую часть сроком на пять месяцев. Об этом в пятницу, 6 апреля, сообщает E1.ru.

По данным издания, фигурант — рядовой Салим Магомедов, его судили по статье УК РФ «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, связанное с унижением чести и достоинства и сопряженное с насилием». Следствие считает, что осенью 2021 года Магомедов как минимум трижды избивал сослуживцев. Так, он избил ефрейтора за отказ помочь с уборкой; процесс агрессор снял на видео. Спустя какое-то время он избил сослуживца, который медлил с приемом дежурства. Салим заставил его приседать, выкрикивая «кукареку». Позже он избил рядового за отказ дать сигарету: Магомедов нанес не менее 40 ударов ногами, обутыми в берцы.

Подсудимый признал свою вину, гарнизонный военный суд распорядился о переводе Магомедова в дисциплинарную воинскую часть.

Леонид Микуляк
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