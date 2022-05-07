Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

В сети появился первый трейлер «Аватара 2»

Первый трейлер «Аватара 2» появился в сети до официального релиза

Кадр: фильм Аватар 2

Первый трейлер фильма «Аватар 2» появился в сети за неделю до официального релиза. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Ролик распространяется в посвященных кино группах в социальных сетях. Он был выпущен в высоком качестве.

Сюжет второго «Аватара» посвящен событиям, которые произошли через несколько лет после финала дебютной части. Лента расскажет о Джейке, Нейтири и их детях, живущих на планете Пандора, которую пытаются захватить люди. Народ На'ви будет оказывать им сопротивление.

Первый фильм «Аватар» был выпущен 13 лет назад, картина стала самой кассовой за всю историю кинематографа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
ФСБ опубликовала архивы об изъятии у немецких шпионов денег на 150 танков Т-34
Стало известно о выходе с «Азовстали» украинских военных с белым флагом
Посол Украины назвал пощечиной Киеву запрет украинского флага в Берлине 9 мая
Покинувшая Россию Чулпан Хаматова нашла работу в Риге
В СЖР назвали возможных виновных в попытке нападения на российских журналистов
Генсек НАТО оценил признаки повышенной готовности российских ядерных сил
Волочкова решила отгородиться от подглядывающих за ней соседей
Генсек НАТО призвал готовиться к затягиванию конфликта на Украине
Олимпийский чемпион сравнил Дзюбу с Роналду и Ибрагимовичем
Жители Белгорода услышали громкие хлопки
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.