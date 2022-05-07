В сети появился первый трейлер «Аватара 2»

Первый трейлер «Аватара 2» появился в сети до официального релиза

Первый трейлер фильма «Аватар 2» появился в сети за неделю до официального релиза. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Ролик распространяется в посвященных кино группах в социальных сетях. Он был выпущен в высоком качестве.

Сюжет второго «Аватара» посвящен событиям, которые произошли через несколько лет после финала дебютной части. Лента расскажет о Джейке, Нейтири и их детях, живущих на планете Пандора, которую пытаются захватить люди. Народ На'ви будет оказывать им сопротивление.

Первый фильм «Аватар» был выпущен 13 лет назад, картина стала самой кассовой за всю историю кинематографа.