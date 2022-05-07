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В Москве введут особый режим пропуска на мероприятия 9 мая

Более 20 тысяч человек будут обеспечивать безопасность москвичей в День Победы

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

9 мая в Москве пройдет более 140 массовых мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Чтобы контролировать оперативную обстановку и координировать действия, в городе созданы оперативный штаб и рабочая группа, в которые вошли представители всех заинтересованных структур и служб. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Для обеспечения общественного порядка при проведении мероприятий предусмотрен наряд численностью более 20 тысяч человек. Среди них более 8,3 тысячи сотрудников полиции, свыше 10,3 тысячи представителей Росгвардии, а также около двух тысяч народных дружинников. На случай осложнения обстановки предусмотрены необходимые резервы сил и средств полиции и Росгвардии.

В центральной части города сформируют единое пространство, на котором введут особый режим доступа. Оно будет находиться в границах Ленинградского проспекта (до Третьего транспортного кольца), 1-й Тверской-Ямской, Тверской, Моховой улиц, улицы Охотный Ряд, Манежной площади, Театрального проезда, площади Революции, Красной площади. К местам проведения праздничных мероприятий можно будет пройти через контрольно-пропускные пункты (КПП) с обязательным досмотром. На них будут работать сотрудники полиции и Росгвардии. КПП оборудуют 280 арочными металлодетекторами. Кроме того, у сотрудников, проводящих досмотр, будет более тысячи ручных металлодетекторов. Для зонирования территорий используют 12 тысяч металлических барьеров.

Основные входные группы для желающих принять участие в шествии Бессмертного полка будут расположены у станций метро «Маяковская», «Белорусская» и «Динамо». В случае переполнения стартовой площадки маршрута допуск в зону безопасности будет осуществляться от станции метро «Аэропорт».

Людей в состоянии алкогольного опьянения, имеющих с собой оружие, предметы, которые могут быть использованы в качестве такового (острые, колюще-режущие), в зону безопасности допускать не будут. Также запрещен пронос любых жидкостей и пиротехнических изделий. Все вышеперечисленные предметы будут изымать в ходе проведения досмотра. Также не допускается использовать в качестве древков для портретов ветеранов металлические и деревянные палки. Участникам советуют не брать с собой крупногабаритную ручную кладь, сумки и рюкзаки, чтобы не задерживаться на КПП.

В конце шествия участники смогут пройти к ближайшим станциям метро: «Новокузнецкой», «Третьяковской», «Добрынинской», «Серпуховской», «Китай-городу», «Библиотеке имени Ленина», «Таганской», «Боровицкой», «Полянке».

Также примут меры по обеспечению безопасности дорожного движения. В местах проведения праздничных мероприятий припаркованные автомобили будут перемещать эвакуаторы. К этим местам будет сложно свободно проехать из-за ограждений и более 800 единиц большегрузного автотранспорта.

Участников праздничной программы просят проявить понимание и воздержаться от посещения мероприятий с запрещенными предметами, а также от поездок на личном транспорте в центральную часть города.

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Татьяна Романова
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