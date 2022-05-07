Президент Болгарии назвал последствия затягивания украинского кризиса

Румен Радев предупредил, что затягивание кризиса на Украине приведет к ликвидации Европы

Затягивание украинского кризиса приведет к самоликвидации Европы из-за тяжелых экономических последствий. С таким предупреждением выступил президент Болгарии Румен Радев. Его слова приводит РИА Новости.

«Это будет означать экономическое самоуничтожение Европы. И мы движемся в этом направлении», — напомнил он.

Глава государства подверг критике решение болгарского парламента отправить военно-техническую помощь Украине. Радев назвал это «опасным шагом к вовлечению страны в конфликт» и указал на риски, которые несет в себе подобная поддержка. Так, Радев уверен, что даже сама формулировка «военно-техническая помощь» достаточно рискованна.

Ранее сообщалось, что в Болгарии прошли протесты против поставок оружия на Украину. Несколько сотен человек вышли на площадь перед зданием Народного собрания в Софии с требованием сохранить нейтралитет Болгарии по ситуации на Украине. По их мнению, Болгария «должна быть миротворцем».