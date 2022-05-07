Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российские военные сбили 13 БПЛА и три ракеты «Точка-У» на Украине

Российские ПВО перехватили три украинские баллистические ракеты «Точка-У» над Изюмом

Фото: РИА Новости / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, беспилотники были ликвидированы в районах населенных пунктов Березовка Николаевской области, Сигнальное, Луганское, Красногоровка, Ясиноватое и Зугрес Донецкой народной республики, Ольгино Херсонской области, а также Чернещина Харьковской области.

Кроме того, над городом Изюм Харьковской области были перехвачены три украинские баллистические ракеты «Точка-У» и девять реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

Также стало известно, что в районе железнодорожной станции Богодухов Харьковской области российские военные ликвидировали крупное скопление поступившей от США и европейских стран вооружения военной техники.

О начале российской военной спецоперации на территории Украины было объявлено 24 февраля.

Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило об уничтожении скопления оружия из США и Европы на Украине
В России выявили 5500 новых случаев коронавируса за сутки
Российские военные сбили 13 БПЛА и три ракеты «Точка-У» на Украине
Стали известны подробности продажи «Челси»
Москвичей предупредили о самом теплом дне с начала года
В Приднестровье прогремело несколько взрывов в селе около границы с Украиной
Раскрыты подробности запуска баллистической ракеты КНДР в сторону Японского моря
СК завел дело о геноциде из-за массового захоронения в Подмосковье
Десятки рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
В Госдуме отвергли необходимость вводить четырехдневную рабочую неделю
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.