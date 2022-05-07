Российские военные сбили 13 БПЛА и три ракеты «Точка-У» на Украине

Российские ПВО перехватили три украинские баллистические ракеты «Точка-У» над Изюмом

Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, беспилотники были ликвидированы в районах населенных пунктов Березовка Николаевской области, Сигнальное, Луганское, Красногоровка, Ясиноватое и Зугрес Донецкой народной республики, Ольгино Херсонской области, а также Чернещина Харьковской области.

Кроме того, над городом Изюм Харьковской области были перехвачены три украинские баллистические ракеты «Точка-У» и девять реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

Также стало известно, что в районе железнодорожной станции Богодухов Харьковской области российские военные ликвидировали крупное скопление поступившей от США и европейских стран вооружения военной техники.

О начале российской военной спецоперации на территории Украины было объявлено 24 февраля.