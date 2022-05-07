Минобороны сообщило об уничтожении скопления оружия из США и Европы на Украине

В Минобороны сообщили об уничтожении скопления техники из США и Европы под Харьковом

Оперативно-тактическая и армейская авиация России за ночь поразила 18 военных объектов Украины. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Среди уничтоженных объектов два пункта управления в районе Сковородниково Харьковской области, пять районов сосредоточения личного состава и военной техники, а также три склада боеприпасов и горючего у населенного пункта Дачное в Одесской области.

Кроме того, в районе железнодорожной станции Богодухов Харьковской области российская авиация разбила крупное скопление поступившего из США и Европы оружия и военной техники.