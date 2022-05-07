Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны сообщило об уничтожении скопления оружия из США и Европы на Украине

В Минобороны сообщили об уничтожении скопления техники из США и Европы под Харьковом

Фото: РИА Новости / РИА Новости

Оперативно-тактическая и армейская авиация России за ночь поразила 18 военных объектов Украины. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Среди уничтоженных объектов два пункта управления в районе Сковородниково Харьковской области, пять районов сосредоточения личного состава и военной техники, а также три склада боеприпасов и горючего у населенного пункта Дачное в Одесской области.

Кроме того, в районе железнодорожной станции Богодухов Харьковской области российская авиация разбила крупное скопление поступившего из США и Европы оружия и военной техники.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило об уничтожении скопления оружия из США и Европы на Украине
В России выявили 5500 новых случаев коронавируса за сутки
Российские военные сбили 13 БПЛА и три ракеты «Точка-У» на Украине
Стали известны подробности продажи «Челси»
Москвичей предупредили о самом теплом дне с начала года
В Приднестровье прогремело несколько взрывов в селе около границы с Украиной
Раскрыты подробности запуска баллистической ракеты КНДР в сторону Японского моря
СК завел дело о геноциде из-за массового захоронения в Подмосковье
Десятки рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
В Госдуме отвергли необходимость вводить четырехдневную рабочую неделю
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.