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Китайская компания пожаловалась на угрозы в Индии

Xiaomi пожаловалась на угрозы в Индии

Фото: Anindito Mukherjee / Reuters

Китайская компания Xiaomi, один из ведущих мировых производителей смартфонов и электроники, пожаловалась на угрозы со стороны индийских властей, пишет РИА Новости со ссылкой на документы суда.

В иске Xiaomi утверждается, что топ-менеджеры ее индийского филиала столкнулись с угрозами физического насилия и принуждением во время допроса, который проводили сотрудники индийского управления правоприменения.

Ранее власти Индии обвиняли Xiaomi в незаконных денежных переводах. В рамках разбирательства на счетах компании были арестованы 725,4 миллиона долларов. Руководство Xiaomi отрицало все обвинения.

По утверждению Xiaomi, сотрудники управления правоприменения угрожали бывшему управляющему директору индийского филиала Ману Кумару Джайну, а также нынешнему финансовому директору Самиру Рао «тяжелыми последствиями», которые наступят, если они не предоставят требуемые индийскими властями заявления о деятельности компании.

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Платон Щукин
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