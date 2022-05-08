Китайская компания пожаловалась на угрозы в Индии

Xiaomi пожаловалась на угрозы в Индии

Китайская компания Xiaomi, один из ведущих мировых производителей смартфонов и электроники, пожаловалась на угрозы со стороны индийских властей, пишет РИА Новости со ссылкой на документы суда.

В иске Xiaomi утверждается, что топ-менеджеры ее индийского филиала столкнулись с угрозами физического насилия и принуждением во время допроса, который проводили сотрудники индийского управления правоприменения.

Ранее власти Индии обвиняли Xiaomi в незаконных денежных переводах. В рамках разбирательства на счетах компании были арестованы 725,4 миллиона долларов. Руководство Xiaomi отрицало все обвинения.

По утверждению Xiaomi, сотрудники управления правоприменения угрожали бывшему управляющему директору индийского филиала Ману Кумару Джайну, а также нынешнему финансовому директору Самиру Рао «тяжелыми последствиями», которые наступят, если они не предоставят требуемые индийскими властями заявления о деятельности компании.

