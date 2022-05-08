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Премьер Хорватии нанес необъявленный визит на Украину

Премьер Хорватии Пленкович в ходе необъявленного визита на Украину посетил Бучу и Ирпень
Андрей Пленкович

Андрей Пленкович. Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович нанес необъявленный визит на Украину. Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщает ТАСС.

В частности, Пленкович встретился с руководством страны, а затем посетил Ирпень и Бучу.

Известно, что хорватский премьер провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

Днем ранее МИД Хорватии заявил о задержании своего гражданина на территории Украины. Мужчину задержали в Мариуполе, когда он, как отмечается, пытался выйти вместе с бойцами ВСУ. Им оказался Векослав Пребег, родившийся в Загребе в 1982-м.

Хорватские СМИ неоднократно сообщали о «добровольцах», которые решили поехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне Киева. О прибытии 200 хорватских наемников также говорил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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Варвара Кошечкина
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