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Калининград назвали подрывающим силы НАТО авианосцем

The Conversation: Калининград является подрывающим силы НАТО «непотопляемым авианосцем»

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Профессор международной безопасности Бирмингемского университета Стефан Вольф назвал Калининград подрывающим силы НАТО в Северной Европе «непотопляемый авианосец». Об этом он заявил в своей статье для The Conversation.

По его словам, эксклав расширяет влияние России и создает «зонтик безопасности». Вольф добавил, что западные страны называют его зоной запрета доступа, потому Калининград подрывает свободу маневра НАТО в странах Балтии и в Польше.

Ранее бывший замминистра иностранных дел России Сергей Орджоникидзе назвал новую военно-морскую базу российского флота в Калининградской области стратегическим ответом Москвы на приближение НАТО к ее границам.

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Марина Совина
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